Rama dhe Vuçiq në një darkë të përbashkët, atyre u bashkohet edhe Alex Soros

Darka mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb, Aleksandër Vuçiç ka zgjatur më shumë se koha e parashikuar fillimisht në agjendë.

Gazetarja e Euronews Albania, Raziela Myslimaj ka bërë me dije se tryezës së dy delegacioneve i është bashkuar dhe Alex Soros.

Rama ka shkuar në Serbi në kuadër të turit të tij ballkanik si parapërgatitje për Procesin e Berlinit.

Në qendër të bisedimeve me presidentin Vuçiç, siç u bë me dije dhe gjatë konferencës së përbashkët mes tyre ishte situata me Kosovën dhe tensionet në Veri, si dhe nisma Ballkani i Hapur.