Rama dhe Kryeshefi i “Prishtina Parking” propozojnë largimin e pagesës për veturën e parë për banorët rezidentë Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se bashkë me Kryeshefin e Ndërmarrjes “Prishtina Parking”, Sokol Havollin, do t’i propozojnë Kuvendit Komunal largimin e pagesës për veturën e parë për banorët rezidentë. Sipas Ramës, mundësitë financiare e lejojnë këtë ndryshim dhe nuk cënojnë investimet. Ai ka bërë me dije se rregullorja është tashmë…