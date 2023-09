Rama – delegacionit rus: Nëse s’doni që Zelensky të flasë, ndaleni luftën

“Më duhet se duke ardhur nga ju gjithë ky leksion i shkeljes së rregullave në këtë ndërtetë është një goditje mjaft mbresëlënëse por duke qenë se e përsëritët shumë herë shkelja këtu ka të bëjë me faktin që presidenti Zelensky do të flasë përpara anëtarëve të Këshillit ka një zgjidhje për këtë. Ju ndaloni luftën dhe presidenti Zelensky nuk do të mbajë fjalën. Ajo çfarë e bëri të rëndësishëm atë për të gjithë ne ta dëgjojmë, vjen nga diçka që e keni bërë ju. Faleminderit shumë. Mbani shënim dhe do të vijojmë me seancën tonë”, theksoi Rama.