Rama del në zonat e prekura nga vërshimet, premton kompensimin e dëmeve

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se lagjet e familjeve Verbovci dhe Leci në Barilevë janë zonat më të prekura nga vërshimet.

Ai sot ka vizituar këto lagje për t’i parë dëmet e shkaktuara nga vërshimet, duke iu premtuar kompensim.

“Lagjet e familjeve Verbovci dhe Leci në Barilevë të Prishtinës janë ndër zonat që janë prekur nga vërshimet. Sot me drejtorët, Lulzim Fushtica, Plator Gerdovci, dhe komandantin e Brigadës së Zjarrfikësve, Mal Gashi, vizituam këta bujq për të parë dëmet e shkaktuara nga vërshimet, të cilat janë të konsiderueshme. Gjithashtu, ne shkuam edhe në Prugoc, Drenoc dhe Bërnica e Poshtme.

Do të zhvillojmë një plan të përgjithshëm për rregullimin e këtyre zonave, në mënyrë që banorët dhe bujqit të mos përballen më me probleme të tilla në të ardhmen. Ne do të merremi gjithashtu me kompensimin e dëmeve, disa prej të cilave do t’u jepen direkt banorëve nga institucionet e Kryeqytetit, ndërsa disa të tjera do të përfshihen edhe institucionet e tjera”, ka shkruar Rama.

Ai tha se në asnjë rast nuk do t’i lënë këta banorë vetëm me problemet e tyre, dhe gjithmonë do të ofrojmë mbështetje dhe ndihmë për ta.