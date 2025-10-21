Rama del me video: Rruga e re nga Veterniku drejt Rrugës A në përfundim, së shpejti lidhet me Rrugën B

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka publikuar pamjet e punimeve intensive në rrugën që e lidh Veternikun me Rrugën A. Së shpejti, kjo rrugë do të lidhet edhe me Rrugën B. Rama ka shkruar se qasja tek Prishtina e re, tashmë do të jetë lehtë dhe më shpejtë. “Prishtina e re, tash ma lehtë dhe…

21/10/2025 16:37

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka publikuar pamjet e punimeve intensive në rrugën që e lidh Veternikun me Rrugën A.

Së shpejti, kjo rrugë do të lidhet edhe me Rrugën B. Rama ka shkruar se qasja tek Prishtina e re, tashmë do të jetë lehtë dhe më shpejtë.

“Prishtina e re, tash ma lehtë dhe ma shpejtë! Faza e përfundimit të rrugës së re nga Veterniku për në Rrugën A e cila së shpejti lidhet me rrugën B”, ka shkruar Rama.

Kjo rrugë pritet të ndikojë në lehtësimin e trafikut në kryeqytet.

