Rama debaton me gazetarin britanik: Thuhet “Kosova”, jo “Kosovo Kryeministri Edi Rama ndodhet në Britaninë e Madhe prej dy ditësh. Në një komunikim në auditorin e Institutin Mbretëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, Chatham House, Rama është pyetur për marrëdhëniet me Kosovën. Por gjatë pyetjes, kreu i qeverisë u përplas me gazetarin për emërtimin e Kosovës. “Nuk është Kosovo, por Kosova! Kosova nuk është vend mik…