Rama: Çeku vet kërkoi me caktu vendin e kohën, unë e caktova, ai nuk është – kjo tregon demagogji

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka ironizuar me mungesën e kandidatit Hajrulla Çeku në debat. Rama ka thënë se ai vet kishte kërkuar të caktohet vendi e koha e debatit, por sonte mungon. “Kishte me qenë mirë me qenë edhe të tjerët sepse debati është gjithmonë pozitiv, diskutimet janë të mira, perspektivat i mirëpres. E…

Lajme

06/10/2025 21:32

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka ironizuar me mungesën e kandidatit Hajrulla Çeku në debat.

Rama ka thënë se ai vet kishte kërkuar të caktohet vendi e koha e debatit, por sonte mungon.

“Kishte me qenë mirë me qenë edhe të tjerët sepse debati është gjithmonë pozitiv, diskutimet janë të mira, perspektivat i mirëpres. E keni pa që ai vet ka publiku video ku ka kërku me i caktu vendin kohën, unë e caktova, dhe ai nuk është këtu, do të ishte mirë të ishte këtu. E tregon vetëm demagogjinë e vet. Po t’i qëndronte asaj videoje do të ishte këtu”, tha ai në Klan Kosova.

