Rama: Banorët rezidentë nuk do të paguajnë parkimin për veturën e parë Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka vizituar të martën ndërmarrjen “Prishtina Parking”, e cila së fundmi ka ndryshuar rregulloren për parkingje publike në kryeqytet. Rama ka thënë se banorët rezidentë nuk do të paguajnë parkimin për veturën e parë, ndërsa çmim më të lirë do të kenë për veturën e dytë. Po ashtu Rama ka…