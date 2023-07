Rama: Ballkani s’mund të mbetet peng i një krize të pafund mes Kosovës dhe Serbisë

Në një postim në Twitter, ai ka thënë se Ballkani s’mund të mbetet peng i një krize të pafund mes Kosovës dhe Serbisë, shkruan lajmi.net.

Në këtë kontekst, Rama thotë se duhet të ketë përparim sa më shpejtë të jetë e mundur në procesin e ndërmjetësuar nga BE të bisedimeve.

“BE-ja duhet të veprojë me vendosmëri për të siguruar një zbatim të shpejtë të Marrëveshjes Themelore. Rajoni ynë nuk mund të bëhet peng i një krize të pafund mes Kosovës dhe Serbisë. Nuk mund të lejojmë që as Kosova Veriore, ku kufiri mes krimit të organizuar dhe politikës vendore është i paqartë, të bëhet një Donbas i vogël nga ngritja e nxitur nga Rusia dhe as dialogu të bëhet një lojë fajësimi të Ballkanit të Vjetër, nga mungesa e një vullneti real dhe të fortë të palëve të përfshira në të! Diskutimet janë të mira, por ajo që i nevojitet rajonit është një përparim para se të jetë tepër vonë”, shkroi Rama. /Lajmi.net/

The EU needs to act firmly to secure a swift implementation of the Basic Agreement. Our region cannot become a hostage of a neverending crisis between Kosova and Serbia. We cannot allow nor the Northern Kosova, where the line between organized crime and local politicis is… pic.twitter.com/3luccJoyFd

