Rama: Akuzat e ngritura ndaj zyrtarit të FBI-së, asnjë lidhje me mua Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se, akuzat e ngritura ndaj një zyrtari të FBI-së në Amerikë nuk kanë asnjë lidhje me të. Rama reagoi sot pas akuzave të ngritura nga opozita për lidhje me zyrtarin e FBI-së. “Akuzohet në Amerikë një zyrtar i FBI për gjëra që s’kanë as edhe një lidhje me mua (se…