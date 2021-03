Rakiq: Me rëndësi që Ministria e Kthimit të mbetet në duart e Listës Serbe

“Në kushte shumë të vështira, me të pamundura, vëllai ynë dhe një nga anëtarët më të vlefshëm të Listës Serbe, Dalibor Jevtic, arriti rezultate të jashtëzakonshme dhe punoi me zell në interes të popullit serb, për të cilën unë sinqerisht e falënderoj atë,” tha Rakiq.

Gjatë ceremonisë së pranimit të detyrës, Rakiq tha se “gjëja më e rëndësishme ishte që ky departament, i cili sipas tij “është një nga më të rëndësishmit për popullin serb, të mbetet në duart e Listës Serbe në mënyrë që të vazhdojë punën për kthimin e personave të zhvendosur”.

“Dalibor Jevtiq së shpejti do të marrë një funksion të rëndësishëm dhe unë jam i bindur që ai do të vazhdojë të luftojë me sukses për secilin nga njerëzit tanë në këtë zonë për detyrat e reja që Dalibor do të ketë”, shtoi ai.