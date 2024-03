Rakiq gënjen haptazi që nuk ka qenë deputet në Kuvend të Kosovës në vazhdim të seancës konstituive të Kuvendit të Serbisë

Ish-kryetari i Listës Serbe Goran Rakiq, ka thënë se asnjëherë nuk ka qenë deputet i Kuvendit të Kosovës dhe se ai nuk është ministër i Kurtit.

Në këtë mënyrë ai ka tentuar të mohojë se i është betuar shtetit të Kosovës, raporton Nova.

Në vazhdim të seancës konstituive të Kuvendit të Serbisë, shefi i grupit parlamentar Kryengritja ekologjike, Aleksandar Jovanoviq Cuta, foli për “tradhtarët” dhe me atë rast iu drejtua Goran Rakiqit, tash deputet i SNS-së në parlamenti republikan.

“Ja pak kush është tradhtar, kush është patriot”, ka thënë Jovanoviq dhe më pas i është drejtuar ish-kryetarit të Listës Serbe.

“Zoti Rakiq, ju deri dje ishit kryetar i Listës Serbe. Më vjen mirë që je këtu. Unë do t’ju lexoj betimin për shtetin e Kosovës, të cilin e keni bërë”, tha Jovanoviq dhe më pas lexoi betimin.

“Kush iu betua Kurtit për shtetin e pavarur të Kosovës? Ti ose unë? Për çfarë më shikoni mua, çfarë nuk është e qartë?”, pyeti Jovanoviq.

Aty thuhet:

“Unë, deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se do ta kryej detyrën time me nder dhe besnikëri dhe do ta përfaqësoj popullin me dinjitet dhe se do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve”. Se do të marr përsipër të mbroj dhe respektoj kushtetutshmërinë dhe sundimin e ligjit, të mbroj integritetin territorial dhe integritetin institucional të Kosovës, të garantoj liritë dhe të drejtat e njeriut në përputhje me ligjet e vendit”.

Rakiq iu përgjigj kështu:

“Turp t’ju ​​vijë zoti deputet, se pasi e lexuat atë betim ju derdhët një kovë plot, nuk dua të them, çfarë këtu në Kuvend. Padyshim që keni diarre, diarre mendore zoti Cuta. Nuk kam qenë asnjëherë deputet i Kuvendit të Kosovës. Unë e kam bërë betimin para popullit serb, para deputetëve të Listës Serbe dhe ju e dini mirë që Kurti nuk më ka zgjedhur asnjëherë për ministër. Ai ministër nuk është Rakiq, por Rashiq dhe ky është njeriu juaj”.