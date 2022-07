Rakiq: Asociacioni të formohet menjëherë, pa vonesa Kryetari i Listës Serbe, njëherit ministër për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë Kurti, Goran Rakiq, është takuar sot me kryesuesin e misionit të OSBE-së, kryediplomatin polak, Zbigniew Rau Rakiq ka folur aty për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, shkruan lajmi.net. Për të, Rakiq ka thënë se sipas tij do t’i zgjidhte problemet…