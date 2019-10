Raketat ruse S-400 në Serbi, Reuters: NATO dhe BE apo Rusi – çfarë po duan serbët?

Rusia tha të enjtën se një pjesë e sistemit të saj të mbrojtjes raketore S-400 do të merrte pjesë në një stërvitje ushtarake në Serbi, duke nënvizuar dëshirën e Moskës për të mbajtur afër aleatin tradicional, kur Beogradi ndjek linjën me NATO-n dhe Bashkimin Evropian.

Do të jetë hera e parë që S-400 së bashku me një bateri rakete Pantsir do të marrin pjesë në stërvitje ushtarake jashtë vendit, tha Ministria e Mbrojtjes e Moskës.

Nga ana e tyre, Ministria e Mbrojtjes e Serbisë tha se stërvitjet – që quajtura “Slavic Shield 2019”, synojnë simulimin e përdorimit tënjë grupi të përbashkët ushtarak në mbrojtje kundër armikut.

“Përveç sistemeve të raketave anti-ajrore në përdorim në ushtrinë serbe, sistemet e raketave që janë në përdorim nga Forcat Ajrore Ruse do të përdoren gjithashtu”, thuhet në një deklaratë.

Ushtrimet filluan të mërkuren por tek të enjtën ato u bënë publike.

Serbia deklaroi asnjanësi ushtarake në vitin 2006 dhe iu bashkua programit të Partneritetit për Paqen të NATO-s në 2015, megjithëse nuk kërkon anëtarësim të plotë në aleancën e udhëhequr nga SHBA-të, Serbia gjithashtu dëshiron hapje të bisedimeve me BE-në.

Por Rusia është duke u përpjekur të mbajë të krishterët e tjerë ortodoksë, Serbinë sllave brenda sferës së saj të ndikimit gjeopolitik.

Serbia, ushtria e së cilës bazohet në teknologjinë e armëve ish-Sovjetike, ka prokuruar avionë luftarakë MiG-29, si dhe helikopterë, tanke dhe transportues të personelit të blinduar nga Rusia vitet e fundit.

Të dy vendet kanë rritur gjithashtu bashkëpunimin e inteligjencës. Të mërkurën, Sergey Naryshkin, kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR), tha për Televizionin shtetëror serb RTS se të dy vendet po kryenin “operacione të ndërlikuara të ndërsjella” për të mbrojtur interesat e tyre të jashtme.

Serbia është mbështetur vazhdimisht tek Rusia për ndihmë në refuzimin e pavarësisë së Kosovës dhe paqeruajtësit e NATO-s mbeten në Kosovë. /Lajmi.net/