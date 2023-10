Raketat e Hamasit kalojnë mbi aeroplanin e Scholzit, ekuipazhi shtrihet për tokë

Me të rënë alarmi i sulmit ajror, Scholzit dhe të gjithë pasagjerëve tjerë iu kërkua qe me mirësjellje të zbrisnin nga avioni dhe të shtriheshin me fytyra në asfalt për një siguri më të madhe, shkruan lajmi.net.

Po ashtu raportohet se Scholz nuk përfilli urdhrat por shkoi në një kontejner për t’u strehuar. Pas disa minutash, pasagjerët arritën të hipnin sërish në aeroplan, raportojnë mediet gjermane.

Scholz was already sitting peacefully on the plane and was about to fly out of Israel. But then the air raid alarm sounded. All passengers were politely asked to get off the plane and lie with their faces on the asphalt for greater safety. The irrepressible Scholz ran somewhere… pic.twitter.com/21ksl92f8q

— Sprinter (@Sprinter99800) October 17, 2023