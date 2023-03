Rahoveci regjistron fitoren e katërt, e mposht Bashkimin

Rahoveci ka regjistruar fitoren e katërt këtë edicion, duke mundur Bashkimin me rezultat 101:91 (29:20, 20:20, 25:24, 27:27), në kuadër të javës së 25-të të Prince Caffe Superligës. Vreshtarët kanë edhe 21 humbje, ndërsa prizrenasit kanë 11 fitore e 14 humbje.

Vendasit e nisën shumë mirë me epërsi prej dhjetë pikësh 16:6, ndërsa më pas e shtuan atë në 22:10, kurse çerekun e parë e fituan 29:20. Periudha e dytë ishte tërësisht e barabartë, me vendasit që u mundonin të ruanin epërsinë dhe mysafirët që tentonin rikthimin, ku pjesa e parë përfundoi 49:40.

Prizrenasit e nisën më mirë periudhën e tretë, duke barazuar shifrat në 61:61, por Vreshtarët sërish u shkëputën, ku shifrat pas 30 minutash ishin 74:64. Në dhjetë minutat e fundit, Rahoveci nuk e lëshoi epërsinë dhe triumfoi 101:91.

Te Rahoveci u dalluan Jack Pagenkopf me 20 pikë, gjashtë kërcime e gjashtë asistime, Edmond Kryeziu me 24 pikë e katër kërcime dhe Gary Blackston me 17 pikë e tetë kërcime, ndërsa më i miri te Bashkimi ishte Daniel Lekndreaj me 16 pikë e 13 kërcime./Lajmi.net/