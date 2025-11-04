Rahimaj: Ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër
Pak para mbledhjes së Lëvizjes Vetëvendosje, Kadri Rahimaj është deklaruara para mediave. I pyetur se kë e mbështet për kryeministër, ai tha: “Nuk ka shumë nevojë për diskutime në këtë pikë, ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër,” ka thënë Rrahimaj para gazetarëve.
Lajme
