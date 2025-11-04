Rahimaj: Ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër

Pak para mbledhjes së Lëvizjes Vetëvendosje, Kadri Rahimaj është deklaruara para mediave. I pyetur se kë e mbështet për kryeministër, ai tha: “Nuk ka shumë nevojë për diskutime në këtë pikë, ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër,” ka thënë Rrahimaj para gazetarëve.

Lajme

04/11/2025 12:09

Pak para mbledhjes së Lëvizjes Vetëvendosje, Kadri Rahimaj është deklaruara para mediave.

I pyetur se kë e mbështet për kryeministër, ai tha: “Nuk ka shumë nevojë për diskutime në këtë pikë, ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër,” ka thënë Rrahimaj para gazetarëve.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

Nga Vetëvendosje bëhen bashkë tek selia- thonë se për emrin e...

November 4, 2025

Këta janë katër kandidatët e Lidhjes së Prishtinës për asamble që...

November 4, 2025

Halil Thaçi: VV po fiton në Obiliq, Fushë Kosovë e Prishtinë

Lajme të fundit

Nga Vetëvendosje bëhen bashkë tek selia- thonë se...

Këta janë katër kandidatët e Lidhjes së Prishtinës...

Halil Thaçi: VV po fiton në Obiliq, Fushë Kosovë e Prishtinë

Minatorët e Trepçës kërkojnë rritje pagash