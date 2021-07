Ragmi Mustafi: Vuçiç është armiqësor ndaj shqiptarëve në Luginën e Preshevës

“Raporti është armiqësor ndaj komunitetit shqiptar në Luginën e Preshevës dhe ka një qasje politike diskriminuese nga institucionet”, thotë Mustafi.

Sipas tij, ky diskriminim dhe spastrim etnik tregohet nëpërmjet procesit të pasivizimit të adresave të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, që është duke vazhduar ende nga institucionet qeveritare.

Për pasivizimin e adresave, Mustafi thotë se Këshilli Kombëtar Shqiptar ka ndërmarrë masa dhe i është drejtuar institucioneve ndërkombëtare e kombëtare.

“Ky problem është evidentuar dhe kërkohet ndërhyrje nga faktori ndërkombëtar përmes presionit që mund t’i bëjë Beogradit, për shkak se Beogradi vazhdon të ketë politika diskriminuese ndaj shqiptarëve”, – shprehet kryetari i Këshillit Kombëtar në Euronews Albania.

Kjo çështje, sipas Mustafi, po vazhdon me paditë në gjykatat në Serbi dhe pasi të kalojnë instancat gjyqësore në Serbi do e çojnë çështjen në Gjykatën e Strasburgut. Ai nënvizon se zgjidhja e vetme e këtij problemi, me të cilin po përballen shqiptarët në Luginën e Preshevës, është të ndërpritet si proces e t’i kthehet çdo qytetari shqiptar gjendja e mëparshme juridike.

Mustafi shprehet se nuk ka normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë pa trajtuar problemin e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

Ndërsa nisma “Ballkani i Hapur” mes Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, për Mustafi do ndikojë në zhvillimin individual të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.

“Konsideroj që gjatë këtij procesi kryeministri Rama duhet të adresojë edhe çështjet e shqiptarëve në Luginë të Preshevës”, përfundon Mustafi.