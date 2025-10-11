Radoniqi i KQZ-së: Jemi gati për zgjedhjet e nesërme, ftoj qytetarët që të votojnë
Kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, ka thënë se ky Komision është gati për zgjedhjet lokale që do të mbahen nesër. Radoniqi po ashtu ftoi qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e vet dhe të votojnë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. “Në emër të KQZ-së, ftojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të…
Lajme
Kryesuesi i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, ka thënë se ky Komision është gati për zgjedhjet lokale që do të mbahen nesër.
Radoniqi po ashtu ftoi qytetarët që të shfrytëzojnë të drejtën e vet dhe të votojnë për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre.
“Në emër të KQZ-së, ftojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre”, ka thënë Radoniqi në mbledhjen e KQZ-së”, ka thënë Radoniqi në mbledhjen e fundit para zgjedhjeve.
“KQZ-ja, sekretariati i KQZ-së, të cilët i falënderoj për gjithë punën që e kanë bërë, ka ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore dhe operacionale për të organizuar zgjedhjet lokale që do të mbahen nesër”.
“Me qëllim të ruajtjes së integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor, KQZ-ja ka një bashkëpunim të ngushtë me Policinë dhe Prokurorinë e Shtetit, të cilët janë të pranishëm dhe të angazhuar me ekipet e tyre në të gjitha komunat e vendit për të siguruar një proces zgjedhor të qetë, të drejtë dhe të sigurt.”
“Prandaj, përfundimisht ju ftoj qytetarë të Republikës së Kosovës që nesër ta shfrytëzoni të drejtën tuaj për të votuar dhe për të përzgjedhur përfaqësuesit tuaj të preferuar.”