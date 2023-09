Radojçiq vendos ta thyej heshtjen me një letër: Do ta lexojë avokati i tij Milan Radojçiq, kryekrimineli serb dhe nënkryetari i Listës Serbe, do t’i drejtohet publikut me një deklaratë sot. Letrën e tij do ta lexojë avokati i tij, Goran Petronijeviq, transmeton lajmi.net. Konferenca do të mbahet në orën 14:00 në Qendrën e Medias në Beograd. Adresimi vjen pas raportimeve dhe faktimeve se ishte pikërisht Radojçiq ai që…