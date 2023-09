Radoiçiq selam Kurtit: Koha do të tregojë se kush do të pësojë dhe do të paguajë në fund

Nënkryetari i Listës Serbe, Milan Radoiçiq, ka hedhur akuza ndaj kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, pas takimit me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq në Bruksel.

Në llogarinë zyrtare të Listes Serbë në Facebook, thuhet se Kurti nuk do dialog e as paqe, por konflikt e hakmarrje.

“Kërcënimi që i dërguat sot nga Brukseli Listës Serbe dhe në radhë të parë popullit serb tregon qartë se ju Albin Kurti nuk doni dialog, nuk doni paqe, por doni konflikte dhe hakmarrje ndaj atyre që nuk mund t’i blini apo thyeni. Dhe prandaj shfaqni ankthin dhe fytyrën tuaj të vërtetë para syve të gjithë komunitetit ndërkombëtar sot”, thuhet në reagim.

Radoiçiq shkon edhe më larg, duke pretenduar se zgjedhjet në veri nuk u mbajtën pasi Kurti me njësinë speciale të Policisë, rrahën serbët.

“99.9% e popullit serb vendosi të mos shkojë në zgjedhje nën presionin e çizmeve të forcave tuaja speciale, të cilat kanë gjakun e serbëve që i pushkatuan dhe i rrahën dhe Lista Serbe e ndoqi atë vendim sepse ishte dhe do të jetë gjithmonë me njerëzit e saj”.

“Me këtë rast, të vetëdijshëm se kërcënimi juaj nuk është naiv sepse në periudhën e kaluar keni treguar se mund të shkaktoni kaos, të nxisni konflikte dhe urrejtje, të abuzoni me institucionet dhe të persekutoni serbët me to pa asnjë provë, dua t’ju them se nuk keni frikësuar. ne pak, as ne në Listën Serbe, as populli serb. Nëse je vetëm një pushtues tjetër që mendon se mund ta nënshtrojë me forcë popullin serb, por ki parasysh se ne jemi më shumë sesa mund të na arrestoni”, shton ai.

Radoiçiq ka kërcënuar Kurtin duke thënë se koha do të tregojë kush do të pesojë në fund.

“Albin Kurti, si të gjithë pushtuesit, mund të bësh si të duash, por jo sa të duash. Koha do të tregojë se kush do të pësojë dhe do të paguajë në fund. Rroftë Serbia! Rroftë populli serb”, thuhet në reagimin e Radoiçiq në faqen zyrtare të Listës Serbë në Facebook.