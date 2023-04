Radoiçiq: Populli serb nuk do të lejojë që komunat e tyre të udhëhiqen nga ata që kanë fituar një ose dy për qind të votave Nënkryetari i Listës Serbe, Milan Radoiçiq, ka falënderuar popullin serb nga Leposaviqi, Zveçani, Mitrovica e Veriut dhe Zubina Potokut për patriotizmin, dinjitetin, nderin dhe unitetin e tij në emër të tij dhe në emër të Listës Serbe. Sipas tij, “serbët nuk do të lejojnë të udhëhiqen nga ata që mendojnë se me një apo dy…