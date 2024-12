Radio Evropa e Lirë për Kurti 2: Qeverisje me duar jo edhe aq të pastra Me premtimin se do ta luftojë korrupsionin dhe do të udhëheqë me duar të pastra, shumëkush do të priste që Qeveria e Kosovës të mos përmendej fare për këtë dukuri. Megjithatë, gati në fund të mandatit të saj 4-vjeçar, realiteti nuk është dhe aq frymëzues. Vetë kryeministri Albin Kurti u ftua këtë muaj…