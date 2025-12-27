Radhë të gjata votuesish në Ambasadën e Kosovës në Shtutgart
Lajme
Në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Shtutgart të Gjermanisë janë vërejtur radhë të gjata të qytetarëve që po marrin pjesë në procesin e votimit për Kosovën.
Mërgimtarët po tregojnë interesim dhe angazhim të madh për të ushtruar të drejtën e tyre demokratike.
Sipas KQZ-së, në përgjithësi votimi po zhvillohet në 40 vendvotime, të cilat funksionojnë në kuadër të 16 ambasadave dhe 14 konsullatave të Republikës së Kosovës, të vendosura në 18 shtete të ndryshme.