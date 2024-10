Radev vlerëson përpjekjet e Bosnjës në rrugën drejt integrimit në BE Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev, gjatë një vizite sot në Bosnje dhe Hercegovinë, vlerësoi vendin për reformat e tij dhe shtoi se Sofja zyrtare me kënaqësi do të ndajë përvojën e saj për integrim të suksesshëm evropian. Radev foli në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryesuesin e Presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Denis Beçiroviq, njoftoi…