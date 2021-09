Raci: Me ujdinë për ngjitsat në targa, Kosova e Serbia u kthyen në marrëveshjen e vitit 2016

“Nga ajo që tha Bislimi unë kuptova që këta janë kthyer në marrëveshjen e vitit 2016. Në atë marrëveshje janë pranuar tabelat RKS, dhe me atë marrëveshje parashihet që tabelat të mbulohen me stikersa”, deklaroi Raci në “Debat Plus”.

Ish-anëtari i delegacionit të Kosovës në dialog thotë se në atë kohë problemi pse nuk u zbatua marrëveshja ishte te pala kosovare.

“Problemi pse nuk u zbatua marrëveshja për targat kishte të bënte me disa probleme procedural burokratike që kishin të bënin me tenderat për stikersat. Kjo periudhë zgjati deri në vitin 2017 kur në Kosovë ndodhi ndryshimi i qeverisë. Pasi erdhi Qeveria e PAN-it, e dimë se ajo kurrë nuk është marrë me zbatimin e marrëveshjeve teknike”, shtoi Raci.

Ai thotë se BE kishte kërkuar llogari nga Kosova pse nuk po implementon marrëveshjen e stikersave.

“Bashkimi Evropain ka pasur problem me Kosovën për këtë çështje për tri vite. Në disa raste edhe neve që ishim pjesë e delegacionit na kërkonin llogari pasi askush nga Qeveria nuk e hapte telefonin për çështje teknike. Më vonë Serbia nuk ishte e interesuar për të zbatuar marrëveshjen dhe afati rrodhi deri kur u bënë pesë vite. Dhe sot jemi ku jemi”, deklaroi Raci.