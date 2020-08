R. Kelly sulmohet në burg, avokatët kërkojnë lirimin e tij

Doug Anton, një avokat për Kellyn, i tha CNN se ekipi ligjor i këngëtarit ishte këshilluar nga Zyra e Avokatit të ShBA-së që këngëtari ishte në shtratin e tij në qelinë e tij të martën në Qendrën Metropolitane të Korrektimit të Çikagos kur një i burgosur tjetër hyri dhe filloi ta grushtonte atë.Rojet në objektin federal ndaluan sulmin pothuajse menjëherë, sipas Anton. Anton tha se Kelly nuk ka pësuar lëndime dhe se rrezet X nuk zbulojnë asnjë thyerje.Por Steve Greenberg, një avokat tjetër nga Kelly, tha në Twitter se ekipi i tij juridik ka marrë “raporte kontradiktore në lidhje me masën e dëmtimeve të tij”, duke shtuar se ekipit nuk i është dhënë informacion nga burgu apo vetë Kelly.

Incidenti i pretenduar vjen një javë para se një prej avokatëve të Kellyt, Tom Farinellaka kerkuar që këngëtari të lirohet nga burgu përpara gjyqit të tij federal të Brooklyn, i cili është planifikuar të fillojë në fund të shtatorit.“Ky incident i shoqëruar me kufizimet e coronavirusit në MCC forcon nevojën që Z. Kelly të lirohet në mënyrë që ai të mund të ndihmojë në mbrojtjen e tij me këshilla dhe të përgatitet për gjykim pa frikën se siguria e tij personale është në rrezik”, tha Farinella në një deklaratë për CNN.Kelly po përballet me akuza në New York, përfshirë raketimin dhe shkelje të Aktit Mann, i cili ndalon trafikimin e seksit nëpër linja shtetërore.

Ai gjithashtu përballet me akuza federale të pornografisë së fëmijëve dhe krimeve të tjera nga Distrikti Verior i SHBA i Illinois, ku ai po mbahet pa kusht.