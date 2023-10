Qyteti egjiptian në kufi me Izraelin goditet nga disa predha, s’dihet çka ndodhi Dy qytete egjiptiane në Detin e Kuq janë goditur me predha të premten, duke bërë që të lëndohen disa persona si pasojë, thanë zyrtarët egjiptianë. Predhat ranë në qytetet Taba, i cili ndodhet në kufi me Izraelin, si dhe Nueiba, rreth 70 kilometra larg kufirit, thanë dy burime egjiptiane të sigurisë për agjencinë e lajmeve,…