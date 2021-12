Qytetarja denoncon burrin e Fjolla Morinës: Ia mori 10 mijë euro për t’i çuar djalin në Belgjikë dhe u “avullua”

Naxhije Shkreta, një qytetare nga Durrësi tregon sesi ka rënë pre e mashtrimit nga ana e e Fisnik Sylës. Ky i fundit i premtoi vend pune për djalin në Belgjikë, por si fillim duhet të bëheshin dokumentat e për këtë familja Shkreta duhet të paguante 10 500 euro. Paratë u dhanë, po nuk u bënë as puna, as dokumentet e as shuma nuk u kthye mbrapsht.