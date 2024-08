Qytetari në Veri për mbylljen e zyrave postare: Marrëveshje e Kurtit me Vuçiqin, pas disa ditësh hapet edhe ura Disa qytetarë serbë të pjesës veriore të Kosovës kanë mendime të ndryshme për mbylljen e objekteve të Postës së Serbisë në veri. Ka nga ata që nuk e shohin shumë problematike mbylljen e tyre, e të tjerë thonë se do të përballen më shumë me problemin e kryerjes së pagesave dhe pranimit të pagave dhe…