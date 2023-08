Qytetari i mllefosur me Përparim Ramën: Ai veç rren Një qytetar duket të jetë i mllefosur me kreun e kryeqytetit, Përparim Ramën. Kjo për shkak të zhurmës së deritanishme nëpër lokalet e Prishtinës, përcjell lajmi.net. Ekipi ynë qëndroi gjatë ditës në sheshet kryesore për të mësuar nga afër mendimet e qytetarëve lidhur me vendimin për dënimin mbi zhurmën e lejuar për lokalet. Ka të…