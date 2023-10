Qytetari i mllefosur: Albin Kurti ta kish rrejtë edhe Nasradin Hoxhen me pas kanë gjallë

Së fundi kryeministri i vendit Albin Kurti ka pranuar Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, ndërsa për këtë ka folur edhe një qytetarë i vendit.

Ai para mikrofonit të lajmi.net foli gjerë e gjatë për Kurti, shkruan lajmi.net.

Qytetari nuk pati aspak fjalë të mira për kryeministrin.

“Unë jam i zhgënjym për veti, a për të tjerët nuk e di, qeky Albin Kurti, edhe Nasradin Hoxha me pas kanë gjallë ta kish rrejtë, qaq aftësi për me rrejtë ka që e kish mashtru, krejt historinë e ka me rrena, çka ka thanë, çka ka ba”, u shpreh ai.

Tutje ai shprehet se Kurti më nuk do të i fitoj zgjedhjet në vend.

“Kurrë hiq, ma kurrë s’ka me i fitu, lirisht ne ti shpallë, ky ma me fitu kurrë, lej ato rrena që dalin në Dukagjin ata të Kinës që po votojnë”, tha ai./Lajmi.net