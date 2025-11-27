Qytetarët ftohen të verifikojnë adresën zyrtare të vendbanimit në platformën E-Kosova
Institucionet kanë njoftuar qytetarët që të kontrollojnë dhe të verifikojnë adresën e tyre zyrtare të vendbanimit në platformën E-Kosova, në mënyrë që të sigurohet përditësimi korrekt i të dhënave në sistemet elektronike.
Qytetarët mund të hyjnë në llogaritë e tyre në E-Kosova, në seksionin “Adresa” Deklarimi i adresës zyrtare të vendbanimit”, ku kanë mundësi të shqyrtojnë informacionin aktual, raporton lajmi.net
Në rast të pasaktësive, adresa mund të korrigjohet:
drejtpërdrejt në E-Kosova, ose në Zyrën e Gjendjes Civile për çdo komunë.
Sipas njoftimit, ndryshimet e bëra nga 26 nëntori deri më 6 dhjetor do të pasqyrohen më pas në platformën elektronike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilën qytetarët mund ta konsultojnë për të parë vendvotimin e tyre: qv.kqz-ks.org/sq.