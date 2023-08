Qytetarët e Lipjanit tregojnë a do t’i votonin ish-krerët nëse do të ktheheshin prap në politikë Krerët e UÇK-së po mbahen në paraburgim në Hagë për akuza për krime lufte ndaj civilëve. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Rexhep Selimi tashmë po merren vetëm me procesin gjyqsor, shkruan lajmi.net. Ata tash e sakohë nuk janë aktiv në skenën politike por që ishin ndër kryesorët e skenës politike. Ekipi i lajmi.net…