Qytetarët e 4 shteteve të tjera mund të pranohen pa viza në SHBA

“Ne kemi katër kandidatë: Izraeli, Qiproja, Bullgaria dhe Rumania”, tha Mayorkas në një ngjarje të industrisë së udhëtimit. “Ne jemi shumë, shumë të fokusuar në program”, shtoi ai, duke thënë se ai ofron përfitime të rëndësishme ekonomike dhe të sigurisë.

Theksohet se në shtator Shtetet e Bashkuara shtuan Kroacinë në programin e heqjes së vizave. Shefi Ekzekutiv i Shoqatës së Udhëtimit të SHBA, Roger Dow, tha se Kroacia është një nxitje prej 100 milionë dollarësh për ekonominë e SHBA-së. “Sa herë që shtoni një nga këto vende, udhëtimi thjesht lulëzon”, tha Dow.

Po ashtu, Shtëpia e Bardhë tha në gusht pas një takimi midis Presidentit Joe Biden dhe kryeministrit izraelit, Naftali Bennett, se Biden theksoi se “administrata e tij do të forconte bashkëpunimin dypalësh me Izraelin në mënyra që do të përfitonin si qytetarët amerikanë, ashtu edhe qytetarët izraelitë”.

Në shkurt, Mayorkas foli me Komisionerin për Çështjet e Brendshme të Komisionit Evropian dhe të dy “shprehën interesin e tyre të vazhdueshëm për ruajtjen e Marrëveshjes së Regjistrimit të Emrit të Pasagjerëve SHBA-BE dhe për të punuar me Bullgarinë, Kroacinë, Qipron dhe Rumaninë për të përmbushur kualifikimet për Programin e Heqjes së Vizave”.

Për të marrë pjesë në program, një vend duhet të plotësojë kërkesat që lidhen me antiterrorizmin, zbatimin e ligjit, zbatimin e imigracionit, sigurinë e dokumenteve dhe menaxhimin e kufijve.

Aktualisht janë 40 vende në program

“Këto kërkesa përfshijnë një përqindje të refuzimeve të vizave joemigruese nën 3%, lëshimin e dokumenteve të sigurta të udhëtimit dhe bashkëpunimin e ngushtë me autoritetet e zbatimit të ligjit dhe antiterrorizmit të SHBA-së”, tha DHS muajin e kaluar.