Qytetarë të shumtë, kryetari Hyseni dhe ekipet e kërkimit bashkë me Policinë e FSK-në në kërkim të vogëlushit në Gjilan Një vogëlush me emrin Alpi është zhdukur që nga ora 15:30, dhe ende nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij. Shumë qytetarë, kryetari i Gjilanit, Alban Hyseni si dhe ekipet e kërkimit bashkë me njësitet e Policisë e FSK-së janë në kërkim të tij. Ende nuk ka asnjë gjurmë të tij. Lajmi.net është vazhdimisht në…