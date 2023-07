“Qysh Salih me Radoiçiqin? A s’ke qenë në tri lufta a? Frashër Krasniqi përplaset me Salih Zybën Nuk pati përplasje vetëm brenda Kuvendit të Kosovës. Një e tillë, por gjithmonë pak më e butë është parë edhe jashtë, pranë një aksioni të PSD-së, përcjell lajmi.net. Përderisa socialdemokratët kosovarë kishin përgatitur një aksion simbolik, aty kishte qenë edhe deputeti i pushtetit. Më pas filloi edhe diskutimi me Frashër Krasniqin, me këtë të fundit…