Quni thotë se me VV-në nuk preferojnë të kenë qeveri: Asnjë risi, nesër skenare të njëjta në seancë Deputeti i LDK-së, Anton Quni, ka deklaruar se pret që edhe nesër të ketë konstituim të Kuvendit të Kosovës, që i bie të jetë seanca e 23-të që mbledh legjislaturën e nëntë për të vazhduar me hapat tutje pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Ai ka theksuar se do të ketë ripërsëritje të çështjeve të seancave…