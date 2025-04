Quni: Të gjithë duhet të mburremi me Kosharen, nuk është mburrje e një partie Anton Quni, ndër akterët kryesor të Betejës së Koshares, tha se gjithë shqiptarët duhet me u mburrë me këtë betejë. “Të gjithë ne duhet me u mburrë, nuk është mburrje e një partie politike, apo individi, duhet krejt kombi me u mburrë”, tha Quni për betejën e Koshares. “Njësi shumë profesionale taktike, shumë superior ndaj…