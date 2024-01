Quni: Ndërhyrjet e Serbisë brenda territorit të Kosovës nuk duhet përjashtuar asnjëherë

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Anton Quni ka folur rreth situatës së sigurisë në vendin tonë.

Sipas Qunit ndërhyrjet e Serbisë brenda territorit të Kosovës nuk duhet përjashtuar asnjëherë.

‘’Asnjëherë nuk duhet përjashtuar situatat e ndërhyrje të ndryshme nga autoritetet e Serbisë nga territori i Serbisë brendi të Kosovës siç ka ndodh më 24 shtator’’, ka thënë Quni,

Mirëpo deputeti i Kuvendit të Kosovës është i bindur që institucionet tona të sigurisë tani më janë më të përgatitura për t’u ballafaquar me situata të tilla.

“Unë po besoj që organizatat dhe institucionet e sigurisë kanë analiza adekuate për të cilat edhe ne deputetet shërbehemi dhe i përdorim si referent. Jam i bindur që institucionet tona të sigurisë tani më janë më të përgatitura për t’u ballafaquar me situata të tilla. Vetëm një gjë do ta apeloja që në raste tjera të ketë një bashkëkoordinim me autoritet ndërkombëtare, veçanti me atë të KFOR-it”, u shpreh Quni./Lajmi.net/