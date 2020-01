Quique Setien pati një natë të vështirë, por që në fund ia doli të gëzohej në ndeshjen e parë në krye me Barcelonën.

Katalanasit mposhtën minimalisht (1:0) skuadrën e Granadas në ‘Camp Nou’, që ishin të organizuar mjaft deri kur luajtën me një lojtar më pak pas kartonit të kuq të Sanchez (69’).

Këtë e shfrytëzuan mjaft mirë vendasit që pas një kombinimi fantastik mes treshes Griezmann-Messi-Vidal, ylli argjentinas ia doli të shënonte për rezultatin final 1:0.

Barcelona ngjitet në vendin e parë me pikë të barabarta me Real Madridin 43 sosh. Granda qëndron në vendin e 10 me 27 pikë. /Lajmi.net/