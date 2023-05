Quint’i del me deklaratë: Të mos përdoret forca, kryetarët s’është e nevojshme të betohen në zyra të komunave Në prag të ceremonisë së betimit të 4 kryetarëve të zgjedhur në komunat veriore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuara kanë dalë me një deklaratë të përbashkët. Në këtë deklaratë të QUINT-it, bëhet thirrje që të mos ketë veprime të përdorimit të forcës që do të rrisnin tensionet në…