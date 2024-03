QUINT: E mirëpresim vendimin e Kosovës për pronat e Manastirit

“Ndiqni linkun dhe lexoni deklaratën e ambasadave të Quint dhe BE-së për zbatimin e regjistrimit të tokës së Manastirit të Deçanit.” -tha ambasadori Rohde në “X”

Ndërsa në një postim të përbashkët ambasadorët e QUINT-it e kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për pronat e Manastirit të Deçanit.

“Shefat e Misionit të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian mirëpresin dhe lavdërojnë veprimin e Qeverisë së Kosovës për zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2016, i cili konfirmoi pronësinë e Manastirit të Deçanit në disa hektarë. të tokës. Drejtimi i Zyrës Qendrore Kadastrale për regjistrimin e kësaj toke në Manastirin e Deçanit dhe sigurimi që ky veprim të ketë përfunduar është një hap i rëndësishëm përpara nga autoritetet kosovare, në përputhje me aspiratat e saj evropiane dhe euroatlantike. Siç e kemi thënë majin e kaluar në përvjetorin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese, zbatimi i sundimit të ligjit dhe respektimi i pavarësisë së gjyqësorit janë obligime për të gjitha qeveritë e zgjedhura në mënyrë demokratike dhe parakushte të nevojshme për integrimin e Kosovës në institucionet evropiane dhe euroatlantike.” /Lajmi.net/

Follow the link and read the Quint Embassies’ + EU 🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇬🇧🇺🇸🇪🇺 statement on the Implementation of the Registration of the Decani Monastery’s land

👇👇👇https://t.co/0EpM9I7Nan

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) March 14, 2024