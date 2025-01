Të shtëna me armë jashtë një klubi nate në New York, të paktën 11 të plagosur

Departamenti i Policisë së New York (NYPD) nuk ka dhënë detaje rreth incidentit ndërkohë që postimet në mediat sociale kanë treguar një prani të madhe të policisë.

Të plagosurit janë dërguar në spitalet lokale.

🚨 #BREAKING:: MASS SHOOTING IN NEW YORK CITY, AMERICA.

At least 11 people have been shot in Queens, NY at Amazura Night Club

There is still an ACTIVE situation. pic.twitter.com/5yKj7peLMt

— Islam (@IslamAQFJ) January 2, 2025