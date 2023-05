Qorton Oda Amerikane: Vonesa në normalizim me Serbin pengon zhvillimin ekonomik

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë shpreh qëndrimin e saj se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të sillte përfitime të konsiderueshme për komunitetin e biznesit në Kosovë, duke përfshirë rritjen e mundësive për tregti dhe investime, të cilat do të ndihmonin në krijimin e vendeve të punës dhe rritjen ekonomike.

Sipas njoftimit, Oda Amerikane u bën thirrje të dyja shteteve që të angazhohen në dialog konstruktiv dhe të zbatojnë zotimet e të gjitha marrëveshjeve të mëparshme, nga të cilat do të përfitonin si Kosova, asht edhe Serbia.

“Pavarësisht përpjekjeve të Kosovës për të tërhequr investime të huaja direkte, përmes ndërmarrjes së hapave të rëndësishëm viteve të fundit për të përmirësuar klimën e saj të investimeve duke reduktuar burokracinë dhe duke zbatuar reforma për lehtësimin e të bërit biznes, vendi është ballafaquar me vështirësi në tërheqjen niveleve të konsiderueshme të investimeve”, thuhet në njoftimin e OEAK.

Spas komunikatës së kësaj ode, tensionet e vazhdueshme politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë pasur një ndikim të rëndësishëm në aftësinë e Kosovës për të tërhequr investime të huaja direkte.

“Çështjet e pazgjidhura mes dy vendeve kanë krijuar një mjedis të paqëndrueshëm që është dekurajues për bizneset e huaja të investojnë në Kosovë, pasi investitorët hezitojnë të investojnë paratë e tyre në një vend me një nivel të lartë të pasigurisë politike, i cili rrit rreziqet që lidhen me investimet e tyre. Përveç kësaj, mungesa e një marrëveshjeje formale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka krijuar pengesa për bizneset në aspektin e logjistikës, transportit dhe tregtisë, gjë që i pengon edhe më tej investimet e huaja përgjatë rajonit”, thuhet më tej në njoftim.

Përveç kësaj, sipas OEAK çështja e pazgjidhur me Serbinë ka çuar në humbjen e mundësive për bizneset kosovare, veçanërisht në aspektin e tregtisë dhe investimeve. Situata aktuale ka kufizuar mundësitë për bizneset kosovare që të arrijnë partneritet me investitorët e huaj dhe për të zgjeruar operacionet e tyre. Humbja e mundësive për investime ka penguar rritjen e bizneseve kosovare, gjë që ka pasur një efekt negativ në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.

“Mungesa e një marrëveshjeje formale mes dy vendeve ka rezultuar në barriera tregtare duke e bërë të vështirë për bizneset kosovare që të eksportojnë mallra dhe shërbime në Serbi, si dhe duke penguar aftësinë e tyre për të konkurruar me bizneset serbe në rajon. Kjo ka çuar në humbjen e mundësive afariste për firmat kosovare, gjë që ka penguar rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit”.

Oda Amerikane beson fuqishëm se normalizimi i marrëdhënieve do të krijonte një mjedis politik më të parashikueshëm, i cili do të rriste besimin e investitorëve dhe do të inkurajonte më shumë investime të huaja direkte, gjë që është kritike për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit.

“Në anën tjetër, kjo do të krijonte mundësi punësimi, do të përmirësonte standardet e jetesës dhe do të zvogëlonte më tej varfërinë, nga e cila do të përfitonte populli i Kosovës. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë rithekson se normalizimi i marrëdhënieve do të rriste integrimin tregtar dhe ekonomik mes dy shteteve, gjë që do të krijonte mundësi të reja për bizneset në Kosovë për të hyrë në tregje më të mëdha, duke përfituar nga ekonomitë e shkallës. Kjo do të ndihmonte në diversifikimin e ekonomisë së Kosovës dhe zvogëlimin e varësisë së saj nga sektori i shërbimeve dhe remitancat nga diaspora. Krejt në fund, normalizimi i marrëdhënieve do të kishte edhe përfitime të rëndësishme politike dhe sociale duke ulur tensionet dhe duke promovuar stabilitetin rajonal, gjë që do të përmirësonte cilësinë e jetës për të gjithë njerëzit në rajon”, thuhet në njoftim.