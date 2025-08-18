Qorrolli: Vendimi i Kushtetueses është precedent i rrezikshëm në Kosovë
Zëvendësministri në detyrë i Drejtësisë, Vigan Qorrolli, ka reaguar pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për shpalljen të pavlefshme të seancave të Kuvendit. Në një postim në Facebook, Qorrolli ka thënë se për herë të parë Gjykata Kushtetuese ka marrë një vendim të madh pa iu referuar asnjë kushtetute evropiane apo botërore dhe pa marrë shembull…
Në një postim në Facebook, Qorrolli ka thënë se për herë të parë Gjykata Kushtetuese ka marrë një vendim të madh pa iu referuar asnjë kushtetute evropiane apo botërore dhe pa marrë shembull nga aktgjykimet e gjykatave simotra.
“Ky është një fakt i pazakontë, por edhe domethënës: asnjë precedent, asnjë rast krahasues, asnjë përvojë e ngjashme nga bota demokratike”, ka deklaruar ai.
Sipas Qorrollit, mungesa e krahasimeve ndërkombëtare e bën vendimin “të izoluar, të brishtë dhe të ndërtuar mbi logjikë të brendshme të dobët”. Ai e ka quajtur “tejkalim të mandatit kushtetues” vendosjen nga Gjykata të rregullit të tri tentativave për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit dhe kufizimit 30-ditor.
“Kur Gjykata shpik një rregull numerik të tillë, nuk e ka kryer detyrën e saj primare – interpretimin e Kushtetutës”, ka shtuar Qorrolli.
Ai ka paralajmëruar se ky precedent e vendos Gjykatën në një pozitë të rrezikshme, pasi në vend që të forcojë besimin te Kushtetuta, e cenon atë duke krijuar përshtypjen se normat kushtetuese mund të shpiken pa mbështetje në tekst apo në traditën evropiane të konstitucionalizmit.