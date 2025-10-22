Qorrolli: Kujtim Shala ia ka sharë nanën Albin Kurtit, Kurti e ka votu për nënkryetar të Kuvendit

Zëvendësministri i Drejtësisë në detyrë, Vigan Qorrolli, ka thënë se ekzistojnë mundësi reale që qeveria e re të formohet këtë të diel. Ai ka theksuar gjithashtu se në mungesë të formimit të qeverisë, alternativa e dytë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Në debat e sipër Qorrolli tha se “Kujtim Shala ia ka sharë nanën Albin Kurtit…

22/10/2025 23:09

Zëvendësministri i Drejtësisë në detyrë, Vigan Qorrolli, ka thënë se ekzistojnë mundësi reale që qeveria e re të formohet këtë të diel.

Ai ka theksuar gjithashtu se në mungesë të formimit të qeverisë, alternativa e dytë janë zgjedhjet e jashtëzakonshme.

Në debat e sipër Qorrolli tha se “Kujtim Shala ia ka sharë nanën Albin Kurtit e Kurti e ka votu për nënkryetar të Kuvendit”.

“Kujtim Shala ia ka sharë nanën Albin Kurtit/ Kurti e ka votu për nënkryetar të Kuvendit”, tha ai në Duakgjin.

