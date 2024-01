Qorrolli: Këtë vit hartohet Ligji që u jep zgjidhje 200 mijë lëndëve që gjenden në sirtarë

Zëvendësministri i Ministrisë së Drejtësisë (MD), Vigan Qorrolli, ka thënë se në pjesën e parë të viti 2024 do të hartohet Ligji për gjykimin në kohë të arsyeshme, i cili sipas tij, do t’iu japë zgjidhje 200 mijë lëndëve aktualisht që janë të pazgjidhura në sistemin e drejtësisë.

Madje sipas tij, ky ligj nuk do tu jap komoditet gjyqtarëve që t’i lënë lëndët nëpër sirtarët me vite të tëra, por që do të mundësoj që ato të zgjidhje në një kohë të arsyeshme.

“Në pjesën e parë të vitit që po hyjmë do ta bëjmë edhe Ligjin për gjykimin në kohë të arsyeshme i cili do t’i eliminoj dhe nuk do të jep komoditet gjyqtarëve që ti lënë nëpër deskun e tyre me vite të tëra lëndët dhe 200 mijë lëndë aktualisht të pa zgjidhura në sistemin e drejtësisë shpresojmë që për një periudhë të shkurt të eliminohen dhe gjyqtaret ta shohin drejtësinë qysh po behët dhe jo të presin për një epilog katër-pesë vite në krejt instancat, por të bëhen nëpërmjet një ligji që është standard perëndimor. Ligji me gjykimin në kohë të arsyeshme të japë mundësi që gjyqtarëve të vendosin për një periudhë të favorshme, sepse nesër kur do të hyjmë në Këshillin e Evropës, do të bëhemi palë e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, kam friken që për shkak të stërzgjatje së proceseve gjyqësore Kosova do të paditet shumë nga personat fizik dhe juridik. Dhe Kosova do të paguaj miliona euro dëme për arsye të neglizhencës gjyqtare”, tha ai për EO.

Zëvendësministri Qorrolli në këtë intervistë ka folur edhe në lidhje me ligjet e dërguara në Gjykatën Kushtetuese nga ana e opozitës, e për të cilat tha se ato ligje nuk janë anti-kushtetuese, por që sipas tij, ato po refuzohen nga Kushtetuesja pasi brenda saj ka gjyqtarët me bindje konservatore dhe jo liberale për të ndërtuar reforma më të shpejta.

Sa i përket kritikave që Qeveria është duke ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, në këtë rast në punën e Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK) dhe Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), Qorrolli tha se nuk është qëllimi i Qeverisë për t’i kapur ato, por këto institucione sipas tij, po bëjnë rezistencë për mosreformimin e nivelit “korporatistë”.

Ai ka shtuar opozita është duke e përdorur Gjykatën Kushtetuese për qëllime politike.

“Unë si jurist edhe si pedagog i lëndëve juridike në Universitetin e Prishtinës nuk jam ithtarë që Gjykata Kushtetuese të përdoret për qëllime politike. Fatkeqësisht këtë instrument e ka përdorur jashtëzakonisht mirë opozita politike ne Kuvendin e Kosovës e cila krejtësisht për qëllime politike, në bazë të autorizimeve të cilat i takojnë me Kushtetutë i ka dërguar disa prej ligjeve të cilat edhe janë shpallur jo Kushtetuese nga ana e gardianit të Kushtetutës. Nuk është se ligjet, ky është një debat për të cilin zakonisht bota akademike por edhe jeta politike përfshihet, tash kemi ne raste për ligjin e nxehjes në Gjermani i cili është shpallur jo Kushtetuese nga Gjykata Kushtetuese e Gjermanisë dhe ka përplasje mesë qeverisë dhe Gjykatës Kushtetuese ose mos pajtime. Por kjo nuk do të thotë që vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë sakrale dhe nuk mund të komentohen. Këto do të komentohen sa herë që reformat, sepse inicimi i reformave gjithherë bëhet nga dikasteri qeverisës, do të thotë nga qeveri dhe mund të këtë rezistencë, mund të ketë gjyqtarë konservatorë brenda Gjykatës tonë Kushtetuese të cilët nuk mendojnë njëjtë me qeverinë për sa i takon dinamikës së reformës. Duke qenë se mandati i gjyqtarëve është me i gjatë se mandati i qeverisë ata mendojnë potencialisht siç ndodh tekë përplasjet e ndarjes së pushteteve dhe në ShBA”.

“Tashmë ka konservatorizma brenda Gjykatës Kushtetuese, unë besoj kështu ose e lexoj të pakën dhe betejat politike të cilat pastaj Gjykata nuk duhet të përfshihet për arsye të tjera. Nuk është se ligjet po janë jo Kushtetuese ose po kanë dinamik tjetër por ligjet po bëhen me një dinamikë tjetër dhe po bëhen me një qëllim tjetër për ta bërë reformën sa më të pranueshme. Prandaj kjo rezistencë edhe opozitës edhe Gjykatës Kushtetuese, është rezistencë e cila mund të jetë anti-reforme për arsye të bindjeve të politikës, për shkak të opozitarizmit dhe Gjykatës Kushtetuese për shkak të bindjeve, besoj konservatore dhe jo liberale për ti ndërtuar disa reforma më të shpejta të cilat nuk kanë ndodhur këto 23 vite në Kosovë”, tha ai.

Qorrolli tha se Qeveria në as një rrethanë nuk është duke u munduar që të ndërhyjë në sistemin e drejtësisë dhe se në emër të llogaridhënies ka keqmenaxhime nga ana e KPK-së, për të cilin tha se nga mungesa e llogaridhënies KPK-ja është duke u shndërruar në një institucion korporatist, ku sipas tij, me këtë term është quajtur nga Komisioni i Venedikut.

“Në asnjë rrethanë nuk ka ndërhyrje, ndarja e pushtet e cila është paraqitur qysh në shekullin 18 edhe në fillimin e shekullit 19 është kuptuar që llogaridhënia dhe kontrolli mesë tyre të jetë i barabartë. Në Kosovë në emër të llogaridhënies ka keqmenaxhime të fuqishme dhe ka keq menaxhime sidomos nga ana e Këshillit Prokurorila të Kosovës i cili nga mungesa e llogaridhënies pastaj po shndërrohet në një institucion, siç e ka quajtur edhe Komisioni i Venedikut si institucion korporatist. Nuk është çështja e ndërhyrjes është çështje e një rezistence të tyre për mos reformimin e këtij niveli korporatistë që është quajtur nga Venecia, po ta thoshim ne korportaist sigurisht që do të konsiderohej ndërhyrje, këtë e ka thënë me zë dhe figurë vetë Komisioni i Venedikut i cili beson fuqishëm që ai Këshill duhet që të reformohet në mënyrë që të eliminohen çështjet problematike në kuadër të kësaj”, tha ai.

Ai tha se MD-ja e ka të drejtën e saj që të komentoj vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe se kjo nuk duhet të nënkuptohet si ndërhyrje në drejtësi.

“MD- ja komplet ekipi drejtues i kryesuar nga ministrja Haxhiu në as një moment nuk ndërhynë në sistemin e drejtësisë, nuk ka një të tillë që mund të thotë që vendimet e kësaj Gjykate, sigurisht ajo ka të drejt ti komentoj, ekipi drejtues i MD-së ka të drejtë ti komentoj, sidomos në këtë rast Gjykata Kushtetuese nuk pajtohet me reformat. Gjykata Kushtetuese kur me shkrim i komenton edhe i vendos çështjet për të cilat ajo nuk pajtohet me shumicë votash për këto reforma, atëherë e drejta e komentimit është e drejtë e pa tjetërsueshëm po kjo nuk duhet të nënkuptohet si ndërhyrje në drejtësi. Sepse vendimet e Gjykatës Kushtetuese dhe të Gjyqësorit të rregullt nuk janë sakrale, nuk janë instrumente për të cilat ne duhet të besojmë se ato janë. Ndërsa detyrimi i zbatimit të tyre është i patjetërsueshëm. Nëse qeveria nuk do t’i zbatonte këto vendime të institucioneve të pavarura atëherë ju do ta kishit shumë legjitime pyetjen, por qeveri ka të drejtë ti komentoj vendimet për të cilat me shkrim këta gjykatës nuk janë quajtur me vendimet e qeverisë, do të thotë janë dy anët të së njëjtës medalje. Nuk duhet të shihen si ndërhyrje, në mënyrë që duhet që të shihen si një përpjekje e vetëdijshme për një reformë të thellë për të cilën thash që ka një rezistencë nga institucionet”, tha ai.