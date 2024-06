“Qoftë edhe në formë graduale” – Borrell pret që BE të heq sanksionet ndaj Kosovës Është publikuar agjenda e takimit Kurti-Vuçiq në Bruksel që mbahet të mërkurën. BE-ja njoftoi se fillimisht Borrell e Lajçak do të zhvillojnë takime të ndara me liderët nga ora 15, që do të pasohet me takim trepalësh. Ndërkohë sot në orët e pasdites, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Çështjet e Jashtme dhe Politikën e…