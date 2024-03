QMF-të në Prishtinë nga nesër pa shërbime higjienike

Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat, Jusuf Azemi, ka njoftuar se nga nesër (e martë) Qendrat e Mjekësisë Familjare në Prishtinë do të mbesin pa shërbime higjienike. Ai ka shkruar se kompanisë aktuale për këto shërbime i skadon kontrata të hënën, ndërsa Komuna e Prishtinës nuk ka bërë zgjidhje për pagesën e punëtorëve teknikë.

“Nga nesër Qendrat e Mjekësisë Familjare në Prishtinë, nuk do të kenë shërbime higjienike fare, pasi që kompanisë aktuale sot i skadon kontrata. Ne disa herë kemi punuar edhe pa kontrata me qëllim që pacientëve tu lehtësojmë vizitat e tyre në QMF, por komuna asnjëherë nuk është përgjigjur për pagesën tonë, andaj ftoj të gjithë punëtorët teknikë në QMF e Prishtinës që mos të kryejnë asnjë shërbim pa u nënshkruar kontratat me ne. Nesër në orën 10: 00 kryetari i Federatës do të vizitoi QKMF në Prishtinë”, thuhet në njoftim.

Ditë më para kanë protestuar edhe punëtorët teknikë në Universitetin e Prishtinës dhe në Qendrën e Studenteve për ngritje pagash. /Lajmi.net/